В Сызрани в ПВР разместили восемь жильцов обрушившегося дома

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Сызрани из дома, где обрушился подъезд, в пункты временного размещения перевели восемь жильцов, в том числе троих детей, сообщила МЧС. Людям оказывают в том числе психологическую помощь.

"Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА" , - сообщил Приволжский округ Росгвардии.

В прокуратуре Самарской области работает "горячая линия" для приема жалоб и правовой помощи.

Подъезд этого жилого дома частично обрушился в ночь на 22 апреля в результате атаки БПЛА. Из-под завалов достали двоих погибших. Позднее Федорищев сообщил, что в результате атаки были повреждены два многоквартирных дома, 12 человек пострадали. Угрозы обрушения второго дома нет.