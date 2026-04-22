Атаку на жилой дом в Сызрани расследуют как теракт

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В связи с атакой БПЛА на Сызрань, где частично обрушился подъезд жилого годма и погибли женщина с ребенком, возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 2 ст.205 УК), сообщил СКР.

Утром 22 апреля в городе зафиксировали падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов, которые взрывались. "По предварительным данным, погибли женщина и ребенок, пострадали еще несколько мирных жителей, повреждены жилые дома и гражданские объекты, - сообщила представитель СК Светлана Петренко. - Также в результате атаки повреждены жилые дома и гражданские объекты. Наиболее тяжелые последствия наступили вследствие попадания БПЛА в четырехэтажный многоквартирный жилой дом, где произошло обрушение части подъезда".

Криминалисты СКР осматривают места происшествий, собирают записи с видеокамер, допрашивают очевидцев и потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы "для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших".

Из дома, где обрушился подъезд, эвакуировали из соображений безопасности 39 человек, сообщили в управлении МЧС по Самарской области.

Ранее сообщалось, что для жильцов дома оборудованы ПВР. В ликвидации последствий обрушения задействованы 317 человек и 73 единицы техники.

Ранее помощник главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах Самарской области находятся трое пострадавших из Сызрани, состояние одного врачи оценивают как тяжелое. Девять человек, в том числе двое детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, им помогают психологи.