В Туапсе разобрали завалы домов, разрушенных после атак 16 и 20 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе полностью завершили разбор завалов зданий, разрушенных в результате атак беспилотников в ночь на 16 и 20 апреля, новых заявок на расчистку нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В городе продолжают работать группы по оценке ущерба, уточнил глава муниципалитета Сергей Бойко. Разбитые окна в домах временно закрыли пленкой, остекление обещают постепенно остановить.

Без жилья в городе остались девять человек. Сейчас они остаются в гостиницах, их обеспечили питанием.

В порту Туапсе продолжают тушить пожар на нефтяном терминале, который начался в ночь на 20 апреля.

В ночь на 16 апреля Туапсе подвергся массированной атаке БПЛА. Было повреждено 60 домов - 52 частных и 8 многоквартирных. Пять частных домов были полностью разрушены, пострадали три социально значимых объекта.

В ночь на 20 апреля в результате атаки беспилотников было повреждено остекление в трех частных и семи многоквартирных домах, а также в четырех соцобъектах и трех административных зданиях.