РФ и Того намерены сотрудничать в сферах сохранения культурного наследия и кино

Музей культуры стран Африки планируют открыть в 2028 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Тоголезская Республика готовят соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, предполагается, что в него войдут различные направления - от исполнительских искусств и творческого образования до сохранения культурного наследия и кинематографии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Важнейшим шагом к активизации партнерства станет разработка межведомственного документа о сотрудничестве в различных направлениях культуры", - написала Любимова в своем канале в Мах по итогам встречи с министром туризма, культуры и искусств Тоголезской Республики Исааком Чиакпе.

Она отметила, что стороны обсудили реализованные совместные инициативы и планы по дальнейшей работе, направленной на взаимообогащение культур двух стран.

В свою очередь в пресс-службе Минкультуры РФ сообщили, что министры обсудили межмузейное сотрудничество в рамках реализуемого проекта по созданию Музея культуры стран Африки на базе Государственного музея искусства стран Востока, открытие которого запланировано на 2028 год.

