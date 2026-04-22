Дума рассмотрит кандидатов на должность уполномоченного по правам человека в мае

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума проведет голосование по кандидатуре уполномоченного по правам человека в России в мае, сообщили в пресс-службе палаты. Всего выдвинуты три человека.

Фракция КПРФ выдвинула депутата Артема Прокофьева, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, фракция ЛДПР - Ивана Сухарева, первого заместителя председателя комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, и фракция "Справедливая Россия" кандидатуру Яны Лантратовой - председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Ее кандидатуру поддержали и думские единороссы.

Источник в Госдуме сообщил "Интерфаксу", что внесенные думскими фракциями три кандидатуры на пост омбудсмена скоро рассмотрит профильный комитет. "Идет конкурентная борьба. Все процедуры публичны. А голосование по ним состоится в мае, сразу после региональной недели", - сказал собеседник агентства.

Полномочия омбудсмена Татьяны Москальковой истекли 22 апреля 2026 года. Она занимала этот пост два пятилетних срока подряд.