Путин примет в Кремле Москалькову

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 12 мая примет в Кремле уполномоченного по права человека в России Татьяну Москалькову с заключительным докладом в связи с завершением срока ее полномочий, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рабочий день полон у президента, который работает в Кремле, различными рабочими встречами. Одна из них будет публичной. Сегодня в соответствии с законом доклад ежегодный главе государства представит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова", - сказал он.

Москалькова покидает этот пост.

"Это ее заключительный доклад", - сказал Песков, отметив, что это всегда обстоятельный и очень важный разговор.