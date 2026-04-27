Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода в АТР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Совершенный" и танкера "Печенга" после успешного выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулся во Владивосток, сообщила пресс-служба ТОФ в понедельник.

"На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за высокую морскую выправку, образцовое содержание материальной части и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в АТР. За время дальнего похода корабли совершили дружественные заходы в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и в порт Чжаньцзян КНР.

В рамках деловых заходов моряки-тихоокеанцы приняли участие в нескольких военно-морских учениях типа PASSEX. В ходе выполнения задач корабли прошли 12 тыс. морских миль, преодолев более пяти морей и два океана - Индийский и Тихий. На переходе морем корабли отрабатывали учебно-боевые задачи. Неоднократно применялась палубная авиация - вертолет Ка-27.

Новости по теме

Аракчи отправился с визитом в Москву

 Аракчи отправился с визитом в Москву

Что произошло за день: воскресенье, 26 апреля

Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

 Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Электричество отключили в трех районах Новосибирской области

Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

 Более 3 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали в Туапсе после разлива из-за атаки БПЛА

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Начальник ГРУ заявил, что США сейчас не до Украины

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1927 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов