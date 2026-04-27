Корабли Тихоокеанского флота вернулись во Владивосток из дальнего похода в АТР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий", "Совершенный" и танкера "Печенга" после успешного выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулся во Владивосток, сообщила пресс-служба ТОФ в понедельник.

"На причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором командующий флотом адмирал Виктор Лиина поблагодарил экипажи кораблей за высокую морскую выправку, образцовое содержание материальной части и профессионализм, проявленные в ходе длительного похода", - говорится в сообщении.

Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в АТР. За время дальнего похода корабли совершили дружественные заходы в порты Малайзии, Мьянмы, Индии, Бангладеш, Камбоджи и в порт Чжаньцзян КНР.

В рамках деловых заходов моряки-тихоокеанцы приняли участие в нескольких военно-морских учениях типа PASSEX. В ходе выполнения задач корабли прошли 12 тыс. морских миль, преодолев более пяти морей и два океана - Индийский и Тихий. На переходе морем корабли отрабатывали учебно-боевые задачи. Неоднократно применялась палубная авиация - вертолет Ка-27.