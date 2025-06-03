Поиск

Суд рассмотрит уголовное дело сына "крабового короля" Олега Кана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сахалинского предпринимателя, бывшего директора ООО "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана, обвиняемый находится в международном розыске, сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" Олега Кана - Александра Кана. Он обвиняется по ч.2 ст.210 УК (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ч.3 ст.226.1 УК (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч.4 ст.194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 года по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан привлек соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский универсальный комплекс" и ООО "Приморская рыболовная компания" к осуществлению контрабандных поставок живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.

Общий вес контрабанды превысил 3 тысячи тонн, рыночная стоимость превысила 2,6 млрд рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах, сказано в сообщении.

По данным следствия, в результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на 9,2 млн рублей.

Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский универсальный комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Дело Олега Кана также рассматривается в суде заочно. В отношении остальных скрывшихся от следствия предполагаемых соучастников расследование продолжается.

Арбитражный суд Приморского края 21 марта 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государств 358,7 млрд рублей и ряд компаний с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня 2024 года. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и связанным с ним компаниям и физлицам. Этот иск суд удовлетворил 2 мая 2024 года.

Генпрокуратура настаивала, что рыбопромышленники вылавливали крабов и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины.

Ответчики сообщили о смерти Кана-старшего в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность государства.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации убийства сахалинского предпринимателя Валерия Пхиденко (ч.3 ст.33, п."з" ч.2 ст.105 УК).

Генпрокуратура Приморский краевой суд Приморье Александр Кан Олег Кан ООО "Монерон"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Шестой раунд переговоров между Ираном и США под вопросом

Температура в Москве чуть повысится с четверга, но сильной жары не будет

Температура в Москве чуть повысится с четверга, но сильной жары не будет

Что произошло за день: понедельник, 2 июня

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

МИД сообщил о случаях отказа туристам из РФ во въезде в Южную Корею

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6479 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });