Суд рассмотрит уголовное дело сына "крабового короля" Олега Кана

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сахалинского предпринимателя, бывшего директора ООО "Курильский универсальный комплекс" Александра Кана, обвиняемый находится в международном розыске, сообщило управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"В Приморье суд рассмотрит уголовное дело о контрабанде краба в отношении сына "крабового короля" Олега Кана - Александра Кана. Он обвиняется по ч.2 ст.210 УК (участие в преступном сообществе в целях совершения особо тяжких преступлений), ч.3 ст.226.1 УК (контрабанда стратегически важных ресурсов), ч.4 ст.194 УК (уклонение от уплаты таможенных платежей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 года по 2019 год лидер преступного сообщества Олег Кан привлек соучастников, в том числе своего сына Александра Кана, через коммерческие организации ООО "Монерон", ООО "Курильский универсальный комплекс" и ООО "Приморская рыболовная компания" к осуществлению контрабандных поставок живого краба в Японию, Республику Корея и КНР.

Общий вес контрабанды превысил 3 тысячи тонн, рыночная стоимость превысила 2,6 млрд рублей. При вывозе из России краб декларировался российскими поставщиками по заниженной стоимости, а в действительности поставлялся по цене, значительно превышающей заявленную в таможенных органах, сказано в сообщении.

По данным следствия, в результате компании уклонились от уплаты таможенных платежей на 9,2 млн рублей.

Роль Александра Кана заключалась в организации подготовки и подписании в качестве директора ООО "Курильский универсальный комплекс" фиктивных внешнеэкономических контрактов о поставках по заниженной цене, контроле и организации финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия, обеспечении добычи товара, получении необходимых разрешительных документов с последующей продажей краба за границу.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока. Дело Олега Кана также рассматривается в суде заочно. В отношении остальных скрывшихся от следствия предполагаемых соучастников расследование продолжается.

Арбитражный суд Приморского края 21 марта 2024 года по иску Генпрокуратуры взыскал в пользу государств 358,7 млрд рублей и ряд компаний с рыбопромышленника Олега Кана и членов его семьи. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции 21 июня 2024 года. Второй иск - на 17,4 млрд рублей - был подан к Дмитрию Дремлюге и связанным с ним компаниям и физлицам. Этот иск суд удовлетворил 2 мая 2024 года.

Генпрокуратура настаивала, что рыбопромышленники вылавливали крабов и другие биоресурсы по квотам, затем продавали улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. В ходе судебных разбирательств сообщалось, что Кан имеет вид на жительство в Южной Корее, Дремлюга - гражданин Украины.

Ответчики сообщили о смерти Кана-старшего в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. После вынесения решений большинство компаний, фигурирующих в исках, перешли в собственность государства.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Олега Кана к 17 годам колонии строгого режима, признав его виновным в организации убийства сахалинского предпринимателя Валерия Пхиденко (ч.3 ст.33, п."з" ч.2 ст.105 УК).