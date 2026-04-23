В Дагестане в пунктах временного размещения остаются 522 человека

Жилой дом в Дагестане, разрушенный в результате оползней Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Дагестане из-за последствий ливней и наводнений в 14 пунктах временного размещения остаются 522 человека, в том числе 165 детей, сообщило федеральное МЧС.

"В Республике Дагестан и Чеченской Республике все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды. В Дагестане продолжается восстановление энергоснабжения в одном населенном пункте, газоснабжения и холодного водоснабжения - в четырех", - добавили в ведомстве.

Спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных домовладений, проводят дезинфекцию социальных объектов, жилых домов и приусадебных участков.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны 7 126 жилых домов. Погибли шесть человек.