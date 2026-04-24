Москвич и два ростовчанина получили сроки за попытку поджога военкомата

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Южный окружный военный суд признал двух жителей Ростова-на-Дону и жителя Москвы виновными в попытке поджога здания военкомата Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону, сообщает пресс-служба суда.

Ахмед Рамалданов приговорен к восьми годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Илья Кудинов - к десяти годам колонии с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Иван Благодатских к девяти годам колонии с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Следствие и суд установили, что житель Москвы Рамалданов в декабре 2022 года привлек Кудинова и Благодатских для совершения поджога военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Ростова-на-Дону . Они изготовили "коктейли Молотова" и 3 января 2023 года направились к зданию военкомата, чтобы исполнить свой план, однако их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В зависимости от действий каждого фигуранты осуждены по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (покушение на совершение теракта) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).