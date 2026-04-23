В Самаре после атаки БПЛА ввели режим повышенной готовности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Самары ввели режим повышенной готовности после атаки беспилотников, сообщил глава города Иван Носков.

"Обследование контуров поврежденных зданий завершено, временно вводим режим повышенной готовности", - написал онв Мах.

Электроснабжение в зданиях восстановлено, разбитые окна обещают скоро заменить за счет муниципалитета. Жильцов поврежденных домов перевели в пункты временного размещения, они обеспечены питанием, им помогают психологи.

До снятия угрозы атаки БПЛА школы будут работать в особом режиме, вся информация будет поступать в родительские чаты, добавил Носков.

Утром 23 апреля обломки дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, пострадали люди, один человек госпитализирован. Кроме того, беспилотники атаковали промпредприятие в Новокуйбышевске, в результате один человек погиб, еще один пострадал.