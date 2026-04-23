В Самаре возобновил работу общественный транспорт

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Самаре отменили все ограничения на движение общественного транспорта, которые ввели после падения обломков БПЛА на многоквартирный дом, сообщил в мессенджере глава города Иван Носков.

Фрагменты БПЛА упали на крышу жилого дома утром, пострадали люди.

В Новокуйбышевске ограничения для общественного транспорта пока сохраняются. В этом городе БПЛА атаковали промпредприятие, погиб человек.

В обоих городах занятия в школах перенесли на вторую смену.

В Самарской области продолжает действовать режим угрозы БПЛА.