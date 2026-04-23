Поиск

В Самаре возобновил работу общественный транспорт

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Самаре отменили все ограничения на движение общественного транспорта, которые ввели после падения обломков БПЛА на многоквартирный дом, сообщил в мессенджере глава города Иван Носков.

Фрагменты БПЛА упали на крышу жилого дома утром, пострадали люди.

В Новокуйбышевске ограничения для общественного транспорта пока сохраняются. В этом городе БПЛА атаковали промпредприятие, погиб человек.

В обоих городах занятия в школах перенесли на вторую смену.

В Самарской области продолжает действовать режим угрозы БПЛА.

Самара Самарская область Иван Носков Новокуйбышевск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 140 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов