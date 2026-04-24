Эскадрилья морской авиации ТОФ отработала действия при угрозе атаки БПЛА

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Летное тактическое учение с вертолетной эскадрильей прошло в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщила пресс-служба флота.

Были задействованы вертолеты Ка-27 различных модификаций и транспортный вертолет Ми-8.

"Стартовало учение с приведения эскадрильи в высшую степень боевой готовности. По условию учения была объявлена опасность нанесения ракетного удара и прилетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника по аэродрому", - говорится в сообщении.

Личный состав вертолетов отработал действия по выводу сил из-под удара, а также элемент по перебазированию техники массовым разлетом на необорудованные позиции и запасные аэродромы. Экипажи, прибыв на указанные точки, успешно произвели маскировку авиатехники на местности.

На заключительном этапе учения экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ в ходе полета над акваторией Японского моря провел поиск подводной лодки условного противника.

В учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.