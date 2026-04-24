Эскадрилья морской авиации ТОФ отработала действия при угрозе атаки БПЛА

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Летное тактическое учение с вертолетной эскадрильей прошло в отдельном смешанном авиационном полку морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщила пресс-служба флота.

Были задействованы вертолеты Ка-27 различных модификаций и транспортный вертолет Ми-8.

"Стартовало учение с приведения эскадрильи в высшую степень боевой готовности. По условию учения была объявлена опасность нанесения ракетного удара и прилетов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника по аэродрому", - говорится в сообщении.

Личный состав вертолетов отработал действия по выводу сил из-под удара, а также элемент по перебазированию техники массовым разлетом на необорудованные позиции и запасные аэродромы. Экипажи, прибыв на указанные точки, успешно произвели маскировку авиатехники на местности.

На заключительном этапе учения экипаж противолодочного вертолета Ка-27ПЛ в ходе полета над акваторией Японского моря провел поиск подводной лодки условного противника.

В учении был задействован весь летный и инженерно-технический состав полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Магаданской области

WP пишет, что США намерены пригласить Путина на саммит G20

В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое

Скончался тележурналист Алексей Пиманов

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9105 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1888 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов