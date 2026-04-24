ФСБ заявила о пресечении 306 нападений на образовательные учреждения с 2018 г.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что с 2018 года в России совершены 20 нападений на образовательные учреждения, 306 пресечено.

"С указанного времени (после нападения на Политехнический колледж в Керчи в 2018 году) совершено 20 нападений на российские образовательные учреждения, в результате которых 57 человек погибли, 203 - ранены. На стадии подготовки пресечены 306 вооруженных нападений" ,- сообщил в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что при планировании этих преступлений применялась "глобальная система воздействия через Интернет для радикализации российских подростков и молодёжи".

Мессенджеры и некоторые популярные интернет-ресурсы используются украинскими спецслужбами для вовлечения граждан России, прежде всего молодежи, в противоправную деятельность, заявили в ЦОС.

Согласно сообщению, в 2025 году привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника интернет-сообществ, причастных к отправке более 2.5 тыс. ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала 2026 года задержаны 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошеннических преступлениях против россиян, сообщили в ЦОС.