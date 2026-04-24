В Москве надеются на устойчивое урегулирование в Ливане

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что режим прекращения огня в Ливане будет соблюдаться и создаст условия для деэскалации, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Надеемся, конечно, хочется надеяться, что достигнутый 16 апреля режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане", - сказала она.

По ее словам, Россия выражает солидарность с жителями и руководством Ливана и подтверждает "принципиальную позицию в поддержку, суверенитета, единства Ливанской республики".

"Мы прекрасно видим, что там происходит. Мы исходим из действительно желания и стремления поддержать режим прекращения огня. И надеемся, что он позволит выправить там стремительно ухудшающуюся гуманитарную ситуации", - сказала Захарова.

"Хотя - еще раз говорю - остаемся реалистами", - добавила дипломат.

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 апреля, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня. "Премьер Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генералу Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения "продолжительного мира".