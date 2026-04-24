Поиск

В Москве надеются на устойчивое урегулирование в Ливане

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Москве надеются, что режим прекращения огня в Ливане будет соблюдаться и создаст условия для деэскалации, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Надеемся, конечно, хочется надеяться, что достигнутый 16 апреля режим прекращения огня будет строго соблюдаться, что позволит создать условия для устойчивой деэскалации в Ливане", - сказала она.

По ее словам, Россия выражает солидарность с жителями и руководством Ливана и подтверждает "принципиальную позицию в поддержку, суверенитета, единства Ливанской республики".

"Мы прекрасно видим, что там происходит. Мы исходим из действительно желания и стремления поддержать режим прекращения огня. И надеемся, что он позволит выправить там стремительно ухудшающуюся гуманитарную ситуации", - сказала Захарова.

"Хотя - еще раз говорю - остаемся реалистами", - добавила дипломат.

Президент США Дональд Трамп сообщил 16 апреля, что Ливан и Израиль согласовали прекращение огня. "Премьер Израиля и президент Ливана договорились, что для достижения мира между странами они официально начнут 10-дневный режим прекращения огня в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 по Москве - ИФ)", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что поручил вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генералу Дэну Кейну работать с Израилем и Ливаном для достижения "продолжительного мира".

Израиль Ливан МИД Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов