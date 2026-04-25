В центральных регионах европейской части России до конца апреля сохранится холодная погода

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы прогнозируется в центральных регионах европейской части России до конца апреля, наиболее холодная погода с температурой ниже нормы на 6 градусов будет в западных областях Центрального федерального округа, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В центральных областях (европейской части России) температура ниже нормы будет до начала мая, и особенно холодно в начале следующей недели будет в западных областях Центрального федерального округа - это Тверская, Смоленская, Брянская области, вплоть до Курской и Белгородской областей", - сказала Паршина.

Она уточнила, что температура 27-28 апреля в этих областях ожидается ниже климатической нормы на 6 градусов.