В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Украина на фоне успешных действий Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации испытывает нервозность из-за усугубления ситуации и необходимости принимать все более трудные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы из Москвы неоднократно говорим о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли те решения, которые вы должны принять, чтобы выйти на договоренности. Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения. И они это начинают понимать, отсюда истерика", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, российская сторона неоднократно обращалась к украинским политикам с предложением начать переговоры.

Ранее появились сообщения, что Киев направил в Анкару запрос с просьбой изучить возможность организации встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.