AZUR air планирует летать в Анталью летом из 13 городов РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Авиакомпания AZUR air в летнем расписании планирует выполнять рейсы в турецкую Анталью из 13 городов России.

Первый рейс будет из Москвы 28 апреля, сообщил перевозчик. Также запланированы полеты из Архангельска, Оренбурга и Сыктывкара (из этих городов в Турцию AZUR air не летала с 2021 года), Ульяновска (впервые с 2019 года), Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Сургута и Тюмени. На маршрутах будут задействованы самолеты Boeing 767/-757.

В текущем зимнем расписании AZUR air выполняет рейсы из Москвы и других крупных городов только в Таиланд (в Пхукет и Паттайю) и во Вьетнам (Нячанг и Фукуок).

AZUR air работает по заказу туроператоров, основной партнер - FUN&SUN. По итогам 2025 года AZUR air замкнула десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку (перевезла 2,3 млн человек; -1% г/г). Парк компании состоит из 23 Boeing разного типа, при этом, согласно открытым данным, в эксплуатации находится менее половины из них.

В марте Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта AZUR air (позволяет выполнять коммерческие перевозки - ИФ) после внеплановой проверки перевозчика Ространснадзором. Основанием для нее стали многочисленные задержки рейсов в начале года, которые были связаны, в том числе, с отказами двигателей. Если до 8 июня нарушения не будут устранены, сертификат будет аннулирован, предупреждали в Росавиации. Руководству AZUR air был выдан ряд рекомендаций, среди которых - повышение уровня безопасности полетов и сокращение программы рейсов.

