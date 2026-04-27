КС защитил право на досрочную пенсию многодетных россиянок, родивших не в РФ

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный cуд РФ защитил право на досрочную пенсию по старости россиянок, родивших и воспитавших за пределами России и РСФСР трех и более детей-россиян.

Постановление провозглашено в понедельник.

Поводом к проверке положений статьи 32 федерального закона "О страховых пенсиях" стала жалоба уроженки Казахской ССР Елены Ростовой.

Ростова родилась на территории Казахской ССР, проживала на территории Узбекской ССР и Республики Узбекистан, где родила троих детей в 1987, 1990 и 1992 годах. С мая 1998 года является гражданкой России. Ее дети также являются российскими гражданами.

В 2024 году она обратилась в отделение Социального фонда по Кемеровской области - Кузбассу за досрочным назначением пенсии по старости, полагая, что соответствует критериям, указанным в оспариваемой норме: достигла 57 лет, имеет страховой стаж не менее 15 лет, родила и воспитала до восьмилетнего возраста троих детей.

Ростовой отказали, отметив, что в 2022 году соглашение 1992 года о гарантиях гражданам государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения действовать перестало, без специального регулирования пенсия Ростовой должна назначаться на общих основаниях, а дети, рожденные на территории иностранного государства, в такой ситуации не учитываются. Заявительница полагает, что оспариваемая норма лишает досрочной страховой пенсии по старости многодетных матерей в связи с тем, что их дети родились в СССР и на территории иностранного государства, ранее входившего в СССР.

Конституционный суд счел, что оспариваемая норма соответствует Основному закону, поскольку не подразумевает отказа в досрочном назначении пенсии в подобной ситуации.

"(Норма) не может служить основанием для отказа в досрочном назначении женщине, являющейся гражданкой РФ, страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием ею до достижения возраста восьми лет трех детей, также являющихся на момент ее обращения за этой пенсией гражданами РФ, если они рождены и до указанного возраста воспитывались за пределами РФ или РСФСР на территории, являющейся в настоящее время территорией иностранного государства", - сказал председатель КС Валерий Зорькин, зачитывая постановление.

Иное истолкование не только не соответствовало бы ее буквальному смыслу, полагает КС, но и ставило бы многодетных россиянок в разное положение исключительно в зависимости от места рождения детей, которые на момент обращения также являются гражданами РФ, но такой критерий законом не предусмотрен. Более того, говорится в сообщении на сайте суда, иное истолкование нормы расходилось бы с конституционными предписаниями приоритета государственной политики, направленной на улучшение демографии в стране и на поддержку многодетных семей, а также на содействие интеграции соотечественников - граждан бывшего СССР, переезжающих в Россию.

Между тем, как обнаружил КС, органы Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказывают в досрочной пенсии таким женщинам, судебные решения по таким делам тоже разнятся. Подобная практика отказов, предположил суд, могла сложиться ввиду опасений, что на досрочную пенсию будут претендовать женщины, чьи дети, в отличие от матери, не устанавливали правовой связи с Россией или утратили ее. Однако, подчеркнул КС, если дети российской гражданки на момент ее обращения за пенсией также стали россиянами, их рождение и воспитание на территории иностранного государства не может влиять на реализацию права матери.

КС напомнил, что в России снижение пенсионного возраста в связи с рождением и воспитанием детей выступает дополнительной гарантией социальной защиты матери, выполнившей общественно значимые функции.

Теперь дело заявительницы, как и других женщин, заявлявших такие же требования, в удовлетворении которых было отказано по тому же основанию, подлежит пересмотру, если для того нет других препятствий.

Уточняется, что данное толкование не распространяется на случаи, урегулированные международными договорами РФ по вопросам пенсионного обеспечения.