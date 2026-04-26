Песков подтвердил, что Путин планирует принять главу МИД Ирана в понедельник

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: AP/TAСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, который в понедельник прибудет в Россию с визитом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Можем подтвердить", - сказал Песков "Интерфаксу" в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Аракчи в понедельник планирует посетить Россию.

Глава МИД Ирана в пятницу начал международное турне: сначала посетил Пакистан, в субботу вечером отправился в Оман. Ожидалось, что в Пакистане у Аракчи могут пройти консультации с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что отменил их поездку в Пакистан. По его мнению, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

Дмитрий Песков Владимир Путин Иран Аббас Аракчи
