Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Около 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ направили на Севастополь в ночь на воскресенье, часть из них была сбита над Крымом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Мах.

"Это был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Всего, наверное, около сотни беспилотников так или иначе пытались атаковать город. Большая часть из них была уничтожена на территории города Севастополя мобильными огневыми группами, часть уже на территории Республики Крым", - уточнил он.

Ранее власти Севастополя сообщали, что в ночь на 26 апреля в результате массированной атаки БПЛА один человек погиб, четверо пострадали, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Развожаев сообщал о об уничтожении 71 БПЛА.