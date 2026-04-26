Поиск

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Около 100 беспилотных летательных аппаратов ВСУ направили на Севастополь в ночь на воскресенье, часть из них была сбита над Крымом, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере Мах.

"Это был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь. Всего, наверное, около сотни беспилотников так или иначе пытались атаковать город. Большая часть из них была уничтожена на территории города Севастополя мобильными огневыми группами, часть уже на территории Республики Крым", - уточнил он.

Ранее власти Севастополя сообщали, что в ночь на 26 апреля в результате массированной атаки БПЛА один человек погиб, четверо пострадали, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Развожаев сообщал о об уничтожении 71 БПЛА.

Севастополь Михаил Развожаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Около 100 дронов ВСУ атаковали Севастополь в ночь на воскресенье

Начальник ГРУ заявил, что США сейчас не до Украины

В Кремле заявили о нервной реакции Киева на успехи российских войск в зоне проведения СВО

Три человека стали жертвами удара украинского дрона в ЛНР

Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 2,5 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

 Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1920 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов