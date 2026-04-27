Трамп обсудит Иран с командой по нацбезопасности

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует 27 апреля собрать совещание руководителей аппарата национальной безопасности и обсудить тупиковую ситуацию на переговорах с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации CNN, чиновники обсудят варианты дальнейших действий, в том числе, стоит ли возобновить военную операцию, которая по-прежнему стоит на паузе после того, как президент на прошлой неделе продлил режим прекращения огня.

Ранее Трамп отменил поездку спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Исламабад, где, по сообщениям СМИ, могла состояться их встреча с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Трамп утверждал, что решил отменить поездку, потому что Иран не представил удовлетворительного переговорного предложения. По мнению Трампа, дальнейшие контакты с Ираном вполне можно вести по телефону.

Аракчи по прибытии в Петербург заявил, что подход Вашингтона привел к провалу первого раунда переговоров в Исламабаде, хотя в переговорах по урегулированию иранского кризиса и были сдвиги.