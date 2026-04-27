В Самаре второй человек погиб из-за падения дерева

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Самаре в результате падения дерева на тротуар погиб мужчина, сообщила областная прокуратура.

Это произошло 27 апреля днем на проспекте Карла Маркса.

Ранее в городе погибла девочка, на которую упало дерево, по факту было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

B Самарской области из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В понедельник в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, дождь, местами гроза, возможен град.