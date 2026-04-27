В Тольятти на женщину упал остановочный павильон

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Тольятти на женщину упал павильон остановки общественного транспорта, пострадавшая госпитализирована, сообщил на оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Вчера и сегодня погода стала причиной ряда происшествий: повреждены линии электропередачи, кровли зданий, падают деревья. Сегодня остановка упала на женщину в Тольятти. Она госпитализирована", - сказал Федорищев.

Как уточнил министр здравоохранения региона Андрей Орлов, состояние пострадавшей стабильное, близкое к удовлетворительному.

В Самаре днем дерево упало на детей, погибла девочка.

Из-за сильного ветра в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. В понедельник в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, дождь, местами гроза, возможен град.