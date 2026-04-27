Шесть человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды в Подмосковье

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате падения деревьев из-за неблагоприятных погодных условий в Подмосковье пострадали шесть человек, погибших нет, повреждено более 160 автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, был поврежден 161 автомобиль в 15 муниципальных образованиях, а также отключилось электроснабжение в 19 муниципальных образованиях.

В МЧС уточнили, что для ликвидации последствий непогоды было привлечено 476 спасателей и 121 единица техники, а при ухудшении погодной обстановки будет задействована резервная аэромобильная группировка.

Новости по теме

Горсуд Петербурга запретил "Российскую ЛГБТ-сеть"

Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

 Аракчи верит в укрепление отношений России и Ирана

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1934 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9147 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов