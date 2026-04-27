Шесть человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды в Подмосковье

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В результате падения деревьев из-за неблагоприятных погодных условий в Подмосковье пострадали шесть человек, погибших нет, повреждено более 160 автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС.

По информации ведомства, был поврежден 161 автомобиль в 15 муниципальных образованиях, а также отключилось электроснабжение в 19 муниципальных образованиях.

В МЧС уточнили, что для ликвидации последствий непогоды было привлечено 476 спасателей и 121 единица техники, а при ухудшении погодной обстановки будет задействована резервная аэромобильная группировка.