Число погибших в результате урагана в Самарской области увеличилось до трех

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Самарской области в результате обрушившейся на регион непогоды в понедельник, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере Max.

"В регионе - оранжевый уровень опасности - порывы ветра до 27 м/с. Повреждаются кровли зданий, линии электропередачи, остановки транспорта, автомобили, деревья. К сожалению, есть погибшие. Это ребенок и взрослый мужчина в Самаре, еще один мужчина погиб в Борском районе", - написал Федорищев.

Глава региона также добавил, что есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.

"Окажем всю необходимую поддержку. Коллегам также поручил выяснить причины случившегося. Главам муниципалитетов - лично контролировать обстановку на территориях, принимать меры для обеспечения безопасности, оперативно устранять последствия стихии", - проинформировал Федорищев.

Как сообщается на сайте управления СКР по региону, третий трагический случай произошел в Богатовском районе Самарской области во время спила деревьев, которые упали на линию электропередачи.

"Из-за сильного порыва ветра дерево, находящееся в непосредственной близости от участка работ, упало на одного из рабочих, в результате чего он погиб", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в Самаре по факту падения дерева на детей в понедельник, в результате которого погибла несовершеннолетняя девочка.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, на проспекте Карла Маркса в Самаре дерево упало на тротуар, в результате происшествия погиб мужчина.

В обоих случаях возбуждены дела по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В понедельник в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 25-27 м/с, дождь, местами гроза, возможен град.