В Запорожской области четыре человека пострадали в результате атаки дронов

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Запорожской области дроны атаковали частный сектор в селе Стульнево, пострадали люди, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Повреждены три дома. К сожалению, есть пострадавшие: мужчина 1974 года рождения, женщина 1988 года рождения, девушка 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения", - написал он в Max.

Девочку доставили в больницу, остальным госпитализация не потребовалась.