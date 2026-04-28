Минфин 29 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ 26218 и 26238

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что 29 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26218 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26218 с погашением 17 сентября 2031 года имеют 31 полугодовой купонный период и первый купонный период - 161 день, дата выплаты 22-го купонного дохода - 23 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 8,5% годовых (1-й купон - 37,49 рубля на облигацию и 2-32-й купоны - 42,38 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 10-го купонного дохода - 3 июня 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

