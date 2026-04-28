ФНС предложила дать властям регионов допуск к налоговой тайне для оценки налоговых льгот

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает предоставить региональным властям допуск к налоговой тайне, чтобы они имели возможность следить за использованием налоговых льгот, сообщил глава службы Даниил Егоров.

Вопрос допуска регионов к налоговой тайне ставился уже не раз в прошлые годы. В том числе в 2019 году Счетная палата предлагала дать регионам доступ к этой информации, аргументируя это тем, что у региональных чиновников нет необходимых данных для оценки эффективности налоговых расходов.

На заседании бюджетного комитета Совета федерации во вторник сенаторы также подняли вопрос о том, что региональным властям не хватает информации по налоговым льготам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Егоров напомнил, что ФНС под эгидой Минфина разработала аналитическую платформу для анализа льгот, которые предоставляются в РФ. "Мы ее также будем распределять на уровень губернаторов. Там есть еще один вопрос, касающийся в том числе и работы индивидуальных предпринимателей. Нам, я думаю, надо связать эти два вопроса", - сказал он. Также, по его словам, планируется решить вопрос с доступом региональных властей к налоговой тайне. "Мы в этом году (...) коллегам из Минфина передали инициативу, они уже выйдут в парламент, чтобы снять ограничение по налоговой тайне для доступа региональных властей и понимания, что происходит с использованием льгот на территориях регионов", - пояснил Егоров.

Отвечая на вопрос сенаторов, как он оценивает поступление налога на прибыль в региональные бюджеты, Егоров отметил, результаты "не самые радужные". "Особенно на фоне того беспрецедентного роста, который нам показывала прибыль и, следовательно, налог на прибыль в 2024 году, 2025 год не такой позитивный, по сути прибыль стагнировала в 2025 году. (...) Это на фоне того, что ставка выросла, но в той части, где ставка выросла с 20% до 25%, все-таки идет в федеральный бюджет", - сказал он.

Говоря о факторах, которые, по его мнению, оказали наибольшее влияние на снижение поступлений этого налога, он отметил снижение цен на нефть, металлы. "Там мы видим одну из самых серьезных просадок по отношению к предыдущим годам поступлений", - сказал Егоров.

Второе, что уменьшает финансовый результат компаний, по его словам, это расходы на оплату труда и выплаты по долговым обязательствам. "Это то, что выросло очень сильно, мы видели последние два года, как у нас росли расходы на оплату труда и долговые обязательства. (...) Это то, что максимально сказалось на финансовом результате компаний в целом по стране", - пояснил глава ФНС.

"Да, финансовый результат у нас такой, какой он есть, у нас точно есть замедление, но по сути для нас это единственный шанс снизить инфляцию, а значит, и ключевую ставку, которая в теории должна привести к тому, что за этим охлаждением наступит период роста, а значит, и повышение платежей по налогу на прибыль, следовательно, наполнение региональных бюджетов", - заключил он.