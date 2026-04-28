Археолог Бутягин находится на территории Белоруссии и скоро будет дома

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, задержанный в Польше и возвращающийся в РФ в результате обмена, находится на территории Белоруссии и скоро будет дома, сообщил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В первую очередь я должен поделиться радостью, что сегодня из польской тюрьмы выменян наш коллега Саша Бутягин, археолог, который был арестован. Его поменяли, он уже на территории Белоруссии и уже скоро будет дома. Так что все замечательно, это тоже часть нашей общей биографии", - сказал Пиотровский на творческой встрече в Центральном Доме литераторов, где прошла презентация его новой книги "Я - Арабист".

На видео обмена археолога, которое во вторник распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, Бутягин заявил, что не нуждается в медицинской помощи. "Самочувствие прекрасное. Я думаю, что нет, со мной все хорошо", - сказал он, отвечая на вопрос нуждается ли он в медпомощи.

На видео Бутягин находится на территории Белоруссии. Представитель белорусских властей поздравил ученого с освобождением, вручил цветы и сувениры от президента Александра Лукашенко. Также он заверил Бутягина, что в ближайшее время тот сможет связаться с родственниками и отдохнуть.

"Мне еще трудно осознать (что он находится на свободе - ИФ), мне еще в это не верится. Это прекрасно", - сказал ученый.

Ранее во вторник ФСБ сообщила, что в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на родину возвращены двое граждан РФ - российский ученый Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике. Россияне были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Согласно сообщению, возвращение россиян стало возможным благодаря "многоэтапной операции", проведенной ФСБ РФ совместно с КГБ Белоруссии.

Как сообщили в Эрмитаже, "в скором времени ученый вернется в Санкт-Петербург и продолжит научную и просветительскую работу".

В декабре 2025 года стало известно о задержании в Варшаве Бутягина, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа. В Польшу он приехал с лекцией. Решение было принято на основании международного ордера на арест, который выдала Украина. Бутягин обвинялся в "уничтожении культурного наследия" при проведении археологических раскопок в Крыму. В середине марта суд в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина.

Александр Бутягин Михаил Пиотровский Эрмитаж Белоруссия Польша
