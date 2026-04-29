Севастополь отразил комбинированную атаку, сбиты 23 БПЛА и три безэкипажных катера

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили комбинированную атаку со стороны ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в среду.

"Сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороны, а также три БЭКа (безэкипажных катера - ИФ) на большом расстоянии от берега", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Севастополь Михаил Развожаев ВСУ
