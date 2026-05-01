Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастополе
Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте приостановлено в пятницу утром, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Причины ограничений не уточняются.