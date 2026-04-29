Белгородская область отметит День Победы преимущественно онлайн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Белгородской области праздничные мероприятия, посвященные Первомаю и Дню Победы, пройдут с соблюдением всех мер безопасности с учетом текущей оперативной обстановки, сообщило правительство региона после заседания антитеррористической комиссии.

Так, к Первомаю запланировано традиционное чествование отличившихся трудовых коллективов и сотрудников различных предприятий по итогам 2025 года. В Белгороде будет открыта обновленная Аллея Трудовой Славы.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в том числе традиционное шествие "Бессмертного полка", пройдут преимущественно в онлайн-формате.

"Самой массовой должна стать акция "Окна Победы", в которой жители уже активно участвовали в предыдущие годы. Окна административных и жилых зданий украсят портретами героических предков, символами Победы и детскими рисунками", - отметили в правительстве.

Также на заседании антитеррористической комиссии Белгородской области было принято решение об обеспечении круглосуточной охраны общественного порядка в местах расположения мемориальных комплексов, в том числе с привлечением добровольных народных дружин.