Володин сообщил о росте авансовых платежей по НДФЛ от мигрантов в 2025 году на 39%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рост числа оформленных патентов, а также платежей по НДФЛ от мигрантов позволяет говорить о постепенном выводе этой сферы из тени, написал в мессенджере спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"По данным МВД, в 2025 году иностранными гражданами было оформлено 2,3 млн патентов для осуществления трудовой деятельности в нашей стране. Это на 9% больше, чем в 2024 году. Каждый из них внес в бюджет авансовый платеж по НДФЛ. Общая сумма составила 172 млрд рублей - на 39% выше, чем годом ранее", - сообщил Володин.

Он отметил, что наибольший размер платежей зафиксирован в Москве, Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской, Свердловской областях.

"Рост показателей говорит о выводе из тени трудовой миграции. Это стало возможно в том числе благодаря федеральным законам в данной сфере, которых с 2024 года принято 22", - считает Володин.

Он напомнил, что на рассмотрении Госдумы находится ряд законодательных инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики.

"В частности, предлагается обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории России, на уровне, установленном в регионе (прожиточный минимум Х региональный коэффициент). А также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж", - написал он.

В соответствии с законопроектом, в случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу будут аннулированы или не выданы, что приведет к сокращению срока пребывания в нашей стране. Налоговые органы и МВД будут обязаны проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у трудового мигранта.

Кроме того, предлагается, чтобы дети иностранных граждан, находящихся в России с целью заработка, покидали ее по достижении 18-летия в течение 30 дней.

Помимо этого, ужесточаются условия для мигрантов, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство. Их не будут выдавать или смогут аннулировать, если иностранный гражданин в течение года работал менее 10 месяцев.

"Предлагаемые меры должны расширить механизмы контроля за трудовыми мигрантами, их семьями, а также доходами. Что, в свою очередь, будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией", - написал Володин.

Вячеслав Володин НДФЛ МВД Госдума
