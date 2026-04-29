В ДНР взят под контроль посёлок Новодмитровка, в Сумской области - одноимённое село

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль посёлок Новодмитровка в ДНР и одноимённое село в Сумской области, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Новодмитровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, войска группировки "Север" "в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Новодмитровка Сумской области".