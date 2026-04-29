В РФ заявили, что контроль над сумской Новодмитровкой способствует расширению полосы безопасности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия, взяв под контроль село Новодмитровка в Сумской области, значительно расширяет полосу безопасности вдоль российской границы, заявило Минобороны РФ в среду.

"Установление контроля над населенным пунктом Новодмитровка, в первую очередь, способствует существенному расширению полосы безопасности вдоль российской границы", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, штурм села провели подразделения 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА.

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях, создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. "Войска ежесуточно продвигаются вперед", - сказано в сообщении.

В среду Минобороны РФ сообщило, что под российский контроль перешло село Новодмитровка в Сумской области и одноименный населенный пункт в ДНР.