В РФ заявили, что контроль над сумской Новодмитровкой способствует расширению полосы безопасности

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российская армия, взяв под контроль село Новодмитровка в Сумской области, значительно расширяет полосу безопасности вдоль российской границы, заявило Минобороны РФ в среду.

"Установление контроля над населенным пунктом Новодмитровка, в первую очередь, способствует существенному расширению полосы безопасности вдоль российской границы", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, штурм села провели подразделения 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Север" под прикрытием артиллерии и ударных БПЛА.

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки "Север" одновременно наступают на нескольких направлениях, создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. "Войска ежесуточно продвигаются вперед", - сказано в сообщении.

В среду Минобороны РФ сообщило, что под российский контроль перешло село Новодмитровка в Сумской области и одноименный населенный пункт в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Новости по теме

Более 400 украинских военных и иностранных наемников осуждены в РФ за три года

Песков объяснил формат парада в Москве необходимостью минимизировать риски

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз

Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Более 9,7 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Краснодарские власти сообщили о локализации пожара на НПЗ в Туапсе
