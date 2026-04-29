В Петербурге в параде 9 мая из военной техники примет участие только историческая

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В параде на Дворцовой площади в Петербурге в День Победы из военной техники примет участие только историческая - от "Ленрезерва", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ленинградского военного округа.

Днем ранее Минобороны сообщило, что в Москве на Красной площади в параде 9 мая примет участие пешая колонна военнослужащих, в связи с оперативной обстановкой военная техника, суворовцы и нахимовцы в этом году в параде участвовать не будут. Парад в Москве будет включать авиационную часть.

"Ленрезерв"- общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времен Второй Мировой войны.