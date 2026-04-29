ВС разъяснил, когда бойцы СВО, имеющие судимость, полностью освобождаются от наказания

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзорную справку о применении военными судами законодательства о правовом положении лиц, входящих в некоторые подразделения, оказывающие содействие в выполнении задач Минобороны, и об особенностях прохождения ими службы в указанных подразделениях в условиях проведения специальной военной операции.

"Лица, освобождаются от наказания со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

При этом в суде подчеркнули, при заключении в период мобилизации, военного положения или военного времени контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ осужденные освобождаются от наказания условно.

В справке также акцентируется внимание судов на всестороннем и полном установлении всех фактических обстоятельств по административным делам в отношении лиц, входящих в подразделения "Шторм", в том числе необходимости истребования по собственной инициативе доказательств в целях правильного разрешения дел.

Также, президиумом был утвержден Обзор практики рассмотрения военными судами уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

В документе "особое внимание судов обращено на реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, финансирование терроризма, а также за нарушения порядка использования информационно-коммуникационных систем для подготовки таких преступлений".