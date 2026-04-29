ВС разъяснил, когда бойцы СВО, имеющие судимость, полностью освобождаются от наказания

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил обзорную справку о применении военными судами законодательства о правовом положении лиц, входящих в некоторые подразделения, оказывающие содействие в выполнении задач Минобороны, и об особенностях прохождения ими службы в указанных подразделениях в условиях проведения специальной военной операции.

"Лица, освобождаются от наказания со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

При этом в суде подчеркнули, при заключении в период мобилизации, военного положения или военного времени контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ осужденные освобождаются от наказания условно.
В справке также акцентируется внимание судов на всестороннем и полном установлении всех фактических обстоятельств по административным делам в отношении лиц, входящих в подразделения "Шторм", в том числе необходимости истребования по собственной инициативе доказательств в целях правильного разрешения дел.

Также, президиумом был утвержден Обзор практики рассмотрения военными судами уголовных дел о преступлениях террористической направленности.

В документе "особое внимание судов обращено на реализацию принципа неотвратимости наказания за преступления террористического характера, незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, финансирование терроризма, а также за нарушения порядка использования информационно-коммуникационных систем для подготовки таких преступлений".

Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

 Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

 Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма

В Туапсе в районе горящего НПЗ превышено содержание бензола в воздухе

Более 400 украинских военных и иностранных наемников осуждены в РФ за три года

Совфед одобрил закон о создании шестой игорной зоны в РФ - в Республике Алтай

Песков объяснил формат парада в Москве необходимостью минимизировать риски

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

 Силуанов заявил о необходимости финансовой подушки на случай снижения нефтегазовых доходов

Госдума ждет внесения законопроекта об увеличении пошлин для мигрантов в 5-12 раз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9174 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов