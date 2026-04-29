В Туапсе в районе горящего НПЗ превышено содержание бензола в воздухе

Превышение незначительно, уровень загрязнения ниже, чем после пожара 20 апреля, отметил оперштаб

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе специалисты Роспотребнадзора выявили незначительное превышение содержания бензола в воздухе в районе пожара на нефтеперерабатывающем заводе, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Роспотребнадзор продолжает регулярные замеры воздуха в Туапсе. По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень загрязнения ниже, чем был во время тушения предыдущего пожара на морском терминале в Туапсе, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников.

Местных жителей просят ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, чаще проводить влажную уборку помещений, промывать нос, глаза и горло, а также при необходимости выхода на улицу использовать маски.

В Туапсе в ночь на 28 апреля из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек.

Утром 29 апреля пожар удалось локализовать. В ликвидации возгорания задействованы более 600 человек.

Роспотребнадзор Туапсе Туапсинский округ Краснодарский край
