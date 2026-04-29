Глава РФПИ призвал фокусироваться на росте российской экономики и инвестиций

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российской экономике сейчас важно сфокусироваться на росте и увеличении инвестиций, а не только на снижении инфляции, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он сказал это, выступая на марафоне "Знание. Первые".

"Безусловно, нам надо честно признавать, что, конечно, экономике России очень важно фокусироваться на рост. Потому что ряд коллег все время фокусируют экономику на инфляции и думают с точки зрения инфляции. Но если нет роста, то, соответственно, вот этот экономический мотор, он замедляется. Для роста нужны инвестиции, поэтому мы считаем, что рост - это самый главный фокус экономики. И, безусловно, для этого, может быть, надо иметь и чуть ниже ключевую ставку и, возможно, курс (рубля - ИФ), который соответствует тому, чтобы экспортеры могли все больше экспортировать и приносить пользу России", - сказал Дмитриев.

"Нам надо тоже честно смотреть на те улучшения, которые надо делать в нашей экономике и их делать, абсолютно четко фокусируя экономику на росте, на инвестициях как на главном элементе движения вперед", - отметил он.

Банк России на последних заседаниях снижает ключевую ставку шагом по 0,5 п.п., отмечая, что проинфляционные риски требуют от него осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. С 27 апреля ставка составляет 14,5% годовых.