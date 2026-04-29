Более 92 млн туристов отдохнули в России в 2025 году

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Турпоток по России по итогам 2025 года составил чуть больше 92 млн, что несколько ниже прогнозов Минэкономразвития, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, число туристов, которые останавливались в коллективных средствах размещения России, составило 92,042 млн, это на 2 млн больше, чем годом ранее.

В марте в Минэкономразвития сообщили, что турпоток по России по итогам 20 25 года может достигнуть 94 млн.

По данным Росстата, основная доля турпотока по России (27,9 млн человек) пришлась на регионы ЦФО, в частности, Москва приняла 12,87 млн, Московская область - вдвое меньше, 6,37 млн, Ярославская область - 1,1 млн, Тверская область - 1 млн, Воронежская область - 973 тыс. Южные регионы России приняли почти 16 млн туристов, из которых 9,3 млн пришлись на Краснодарский край, 2,4 млн - на Крым и 1,9 млн - Ростовскую область. Севастополь принял 212,5 тыс. гостей.

Турпоток в СЗФО по итогам 2025 года составил 12,87 млн. Больше всех принял традиционно Санкт-Петербург - 6,96 млн. На втором месте - Ленинградская область (1,45 млн), за ней следуют Калининградская область (929,4 тыс.), Карелия (732,7 тыс.) и Вологодская область (554,7 тыс.).

В 2025 году в Приволжье отдохнули 12,5 млн туристов. В лидерах Татарстан (2,94 млн), Нижегородская область (1,9 млн), Башкирия (почти 1,4 млн).

Почти 8 млн путешественников в прошлом году побывали в Сибири. В Новосибирской области остановились 1,49 млн, в Красноярском крае - 1,4 млн, в Иркутской области - 1,32 млн. Алтайский край и Республику Алтай посетили 905 тыс. и 634,1 тыс. соответственно.

Согласно данным Росстата, Урал посетили 6,2 млн туристов, лидерами турпотока стали Тюменская (2,2 млн) и Свердловская (2,1 млн) области.

На Дальнем Востоке побывали 4,95 млн туристов. Турпоток в Приморский край составил 1,41 млн, за ним следуют Хабаровский край (745,8 тыс.) и Бурятия (666,8 тыс.).

На Северном Кавказе отдохнули в 2025 году 3,58 млн туристов, большинство из которых посетили Ставропольский край (1,66 млн). Дагестан принял 572,5 тыс., а турпоток в Карачаево-Черкесию составил 413 тыс.