Кадыров заявил, что в СВО принимают участие более 70 тыс. бойцов из Чечни

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 12 тыс. бойцов специальной военной операции награждены государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзаном Кадыровым на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Чеченская Республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тыс. бойцов, свыше 12 тыс. из них награждены государственными наградами", - сказал Кадыров.

По его словам, региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова направил на СВО 2 тыс. 830 единиц спецтехники, в том числе 291 бронемашину, около 18 тыс. квадрокоптеров, около 113 тыс. комплектов экипировки, а также антидроны и приборы ночного видения.

Кроме того, фондом направлено почти 30 тыс. тонн гуманитарной помощи.