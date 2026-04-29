Кадыров заявил, что в СВО принимают участие более 70 тыс. бойцов из Чечни

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 12 тыс. бойцов специальной военной операции награждены государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзаном Кадыровым на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В РоссииПутин выразил надежду, что народ Чечни поддержит Кадырова на предстоящих выборахЧитать подробнее

"Чеченская Республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Всего подготовлено и отправлено более 70 тыс. бойцов, свыше 12 тыс. из них награждены государственными наградами", - сказал Кадыров.

По его словам, региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова направил на СВО 2 тыс. 830 единиц спецтехники, в том числе 291 бронемашину, около 18 тыс. квадрокоптеров, около 113 тыс. комплектов экипировки, а также антидроны и приборы ночного видения.

Кроме того, фондом направлено почти 30 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Путин сказал Трампу о готовности объявить перемирие с Киевом на День Победы

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Путин и Трамп провели телефонный разговор

СФ предложил дать прокурорам доступ к банковской тайне об операциях компаний, задействованных в ГОЗ

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-феврале составил 51,6 млрд рублей

Минтруд ужесточит условия использования компаниями квоты на привлечение мигрантов

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в марте на 1,8% в годовом выражении

Открытое горение на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировано

Повышение температуры прогнозируется в регионах ЦФО
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9178 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1964 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов