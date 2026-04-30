Атака БПЛА совершена на одно из промпредприятий Пермского края

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Прилет дрона на одну из промышленных площадок зафиксирован в четверг в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем канале в мессенджере Мах.

"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника", - написал Махонин.

"Угрозы химической опасности нет", - отметил глава региона.

Он добавил, что работники предприятия находятся в защитных сооружениях. По его данным, пострадавших и значимых разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняется режим беспилотной опасности, действуют ограничения в аэропорту Перми.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", примерно с 9:00 (7:00 по московскому времени) в Перми слышны сирены воздушной тревоги.

Это уже второй случай атаки БПЛА на промышленное предприятие на текущей неделе. Ранее в среду, по данным губернатора, атака БПЛА была совершена на промплощадку в Пермском муниципальном районе, началось возгорание.

О завершении ликвидации последствий атаки, произошедшей в среду, власти пока не сообщали.