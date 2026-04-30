В МВД заявили о задержании дружинниками более чем 1200 человек за год

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В 2025 году отряды народной дружины задержали более 1200 подозреваемых преступников и пресекли свыше 100 тысяч правонарушений, заявил на заседании Оперативного штаба по профилактике правонарушений первый замминистра внутренних дел России Андрей Курносенко.

"При помощи дружинников в прошлом году задержано свыше 1200 лиц за совершение преступлений, пресечено почти 114 тысяч административных правонарушений", - сказал он.

По его словам, сейчас в региональные реестры внесено почти 10 тысяч дружин, из которых около 500 сформированы из членов казачьих обществ.

"Министерством внутренних дел деятельность по вовлечению активной общественности в охрану порядка в предстоящем периоде отнесена к приоритетной", - заключил Курносенко.