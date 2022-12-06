Набор добровольцев в народные дружины идет в Курской области

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт пригласил всех желающих встать в ряды народных дружинников для помощи военным в охране территории региона.

"У нас формируется народная дружина "Патриот". Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Ранее Старовойт заявил, что для подготовки добровольных народных дружин, которые будут задействованы в территориальной обороне, в регионе привлекут инструкторов, в том числе из Росгвардии.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.