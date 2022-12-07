В народную дружину в Курской области наберут около 6 тыс. добровольцев

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Более 300 заявок уже поступило на вступление в ряды добровольной народной дружины "Патриот", которая формируется в Курской области для обеспечения безопасности региона, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Мы приняли решение сформировать добровольную народную дружину на базе патриотического центра "Патриот", которая будет насчитывать порядка 6 тыс. человек. Это, учитывая те заявки, которые сегодня у нас есть от казаков, бывших военнослужащих", - сказал Старовойт в эфире телеканала "Россия-24" в среду.

Он уточнил, что добровольные дружины будут нести патрулирование при охране улиц населенных пунктов и инженерной инфраструктуры, а также обеспечивать пожарную безопасность в районах.

Все будут проходить необходимое медицинское обследование и специальную подготовку, заверил губернатор.

"Мы полагаем, что это будет платное зачисление, которое предполагает выплату зарплаты от 15 тыс. рублей в зависимости от графика дежурства и возлагаемых обязанностей", - пояснил Старовойт.

"Рассчитываем, что такая структура окажет всестороннюю поддержку министерству обороны, Росгвардии и министерству внутренних дел для обеспечения порядка на приграничных территориях", - добавил губернатор.