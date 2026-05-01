Что случилось этой ночью: пятница, 1 мая

Новая атака БПЛА на Туапсе, Трамп подписал закон о финансировании МВБ, старт ракеты "Союз-5" с Байконура

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На морском терминале в Туапсе произошло возгорание после атаки БПЛА. Пожар тушат 128 человек и 41 единица техники.

- В Белгородской области в результате удара БПЛА по мотоциклу погибли двое молодых людей в возрасте 18 и 15 лет.

- Спасатели обнаружили тело последнего туриста, погибшего при сходе лавины на горной вершине Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии, поисковые работы завершены.

- Дональд Трамп подписал закон о финансировании Министерства внутренней безопасности (МВБ) до сентября. Ранее его одобрила Палата представителей.

- Реальная стоимость проведения операции США против Ирана достигает почти $50 млрд, сообщил CBS News. Это почти вдвое превышает публичную оценку Пентагона.

- "Роскосмос" провел пуск новой ракеты-носителя "Союз-5". Первая и вторая ступени отработали штатно. Это первый старт ракеты нового поколения с 2014 г.

- Пять человек, в том числе четверо учеников, получили ранения при нападении с ножом в школе Генри Фосса в Такоме. Подозреваемый – один из учащихся - был задержан на месте.

- Сборная Ирана по футболу примет участие в чемпионате мира 2026 г. и сыграет матчи в США, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.