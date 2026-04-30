Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

Фото: Борис Морозов/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уборка новых выбросов мазута ведется на пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе после пожара на морском терминале, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Локальные выбросы нефтепродуктов убирают на пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе. Это территории протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Локальные выбросы - последствия попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак беспилотников", - говорится в сообщении.

В уборке задействованы 56 человек. Всего с 27 по 29 апреля собрали и вывезли 5,5 тыс. мешков загрязненного грунта. Основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяжённостью около 1 км.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.