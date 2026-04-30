Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Уборка новых выбросов мазута ведется на пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе после пожара на морском терминале, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Локальные выбросы нефтепродуктов убирают на пяти участках береговой линии в Туапсинском муниципальном округе. Это территории протяженностью от 100 до 300 метров в границах сел Ольгинка и Небуг, а также поселков Южный, Тюменский и Новомихайловский. Локальные выбросы - последствия попадания нефтепродуктов в море после масштабных пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и НПЗ из-за атак беспилотников", - говорится в сообщении.
В уборке задействованы 56 человек. Всего с 27 по 29 апреля собрали и вывезли 5,5 тыс. мешков загрязненного грунта. Основные работы по сбору нефтепродуктов продолжаются на территории Туапсе, в устье реки и на береговой линии моря, протяжённостью около 1 км.
Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.
Ночью 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.
В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.
29 апреля было ликвидировано открытое горение. Также оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В четверг утром пожар был полностью потушен, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.