Поиск

За ночь над девятью регионами РФ сбили 141 украинский дрон

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над девятью регионами РФ, включая Московский, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 апреля до 7.00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее в ночь на пятницу оперштаб Краснодарского края сообщил об отражении атаки на Туапсе, на территории морского терминала произошло возгорание. Пожар тушат 128 человек и 41 единица техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВС РФ ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
