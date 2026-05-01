Диспансеризацию проведут пострадавшим от паводков жителям Дагестана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие от подтоплений после обильных дождей, обрушившихся на Дагестан, пройдут полную диспансеризацию, их обследование уже началось, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в пятницу.

"Всем пострадавшим от паводков дагестанцам будет проведена полная диспансеризация. По поручению министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова это озвучил на коллегии Минздрава РД первый заместитель министра Наби Кураев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что бригады медиков уже начали обследование жителей, пострадавших от подтопления.

В Минздраве региона уточнили, что программа будет включать осмотры врачей, лабораторные исследования и аппаратную диагностику.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.