Диспансеризацию проведут пострадавшим от паводков жителям Дагестана

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие от подтоплений после обильных дождей, обрушившихся на Дагестан, пройдут полную диспансеризацию, их обследование уже началось, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики в пятницу.

В РоссииВсе дома в Дагестане и Чечне освободились от воды после наводненияЧитать подробнее

"Всем пострадавшим от паводков дагестанцам будет проведена полная диспансеризация. По поручению министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова это озвучил на коллегии Минздрава РД первый заместитель министра Наби Кураев", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что бригады медиков уже начали обследование жителей, пострадавших от подтопления.

В Минздраве региона уточнили, что программа будет включать осмотры врачей, лабораторные исследования и аппаратную диагностику.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, подтопленными в республике оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признаны около 8 тыс. жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
Хроника 28 марта – 01 мая 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан
Защитное сооружение укрепляют в Туапсе вблизи горящего морского терминала

К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

 К основателю "Русагро" и экс-главе компании заявлен иск об обращении имущества в доход РФ

Пожар на промплощадке в Пермском крае локализовали

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

 Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта "Ижавиа"

Более 13 тыс. кубометров нефтепродуктов собрано в Туапсе

Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

 Температура около нормы прогнозируется практически на всей территории РФ в мае

Археолог Александр Бутягин вернулся в Петербург

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

 Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Спасатели обнаружили тело последнего погибшего туриста при сходе лавины в Бурятии

Парад, шествие "Бессмертного полка" и салют состоятся 9 мая в Петербурге
